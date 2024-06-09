YKS'NİN SON OTURUMU DÜZENLENDİ



Yurt genelinde öğrenciler ve aileleri heyecanlı bir güne başladı. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT gerçekleştirildi. Öğrencilerde heyecan olunca aksilikler de beraberinde geldi. pic.twitter.com/f78P7pzrNn — 24 TV (@yirmidorttv) June 9, 2024

Hayallerindeki üniversiteye gidebilmek için aylarca hatta yıllarca hazırlık yaptılar. Ama aksilikler sınav öncesi öğrencilerin peşini bırakmadı. Kimi şanslıydı son saniyelerde sınava yetişti. Kimi de kapısına kadar geldiği sınav merkezinden hüzünlü bir şekilde geri döndü.

ADAYLAR HEYECAN DOLU ANLAR YAŞADI

Ankara'da alan yeterlilik sınavına bir öğrenci son saniyelerde yetişti. Şanslı aday kapı kapanmadan içeriye girdi. Sınavın başlamasıyla başkentte okul yakınlarında derin bir sessizlik oluştu. Aileler de en az çocukları kadar heyecanlıydı. Kimi adaya göre sadece matematik zorken, kimine göre ise sınav genel olarak zordu.

ÖĞRENCİ KİMLİĞİNİ MAZGALA DÜŞÜRDÜ

Kocaeli Kartepe ilçesinde sınava girecek bir öğrencinin başına beklenmediği bir olay geldi. Ailesiyle 40 dakika önceden sınav merkezinin önünde olan heyecanlı öğrenci kimliğini yağmur suyu mazgalına düşürdü. Öğrenci ve ailesi önce kendi imkanlarıyla kimliği düştüğü yerden almaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Sınava giremeyeceğini düşünen öğrenci ağlamaya başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Mazgalı kıran ekipler kimliği düştüğü yerden alarak sahibine teslim etti.

SEYHAN POLİSİ İMDADINA YETİŞTİ

Adana Seyhan'da ise sınava giden öğrenci yolda kimliğini kaybetti. Durumu polise bildiren kızın yardımına Seyhan polisi koştu. Polis ekibi, genç kızı ilçe nüfus müdürlüğüne götürdü. Geçici kimlik kartı çıkarılmasının ardından öğrenci sınav merkezine götürüldü. Genç kız son anda sınavına yetişti. O heyecan ve panik dolu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

GENÇ KIZ KİMLİĞİNİ EVDE UNUTTU

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde sınava gelen öğrenci kimliğini evde unutmuştu. Genç kız korku içinde ağlamaya başladı, imdadına kardeşi yetişti. Motosikletiyle eve giderek kız kardeşinin kimliğini alan kardeşi son saniyelerde sınav merkezine yetişti. Kimliğine kavuşan genç kız kapılar kapanmadan sınav merkezine girdi.

OKULUN KAPISINDAN GERİ DÖNDÜ

Ama aynı sınav merkezinde onun kadar şanslı olmayan bir öğrenci vardı. Kapılar kapandıktan saniyeler sonra okula gelen başka öğrenci sınava alınmadı. Kapının önünde bekleyen velilerin ısrarlarına rağmen sınav görevlileri ve polis geç kalan öğrenciyi içeriye almadı.