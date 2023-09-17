VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'ye adil temsil ve işlevsellik için reform çağrısı
Karabağ'da Ermenistan provokasyonları arttı
Miçotakis'ten Türkiye ile diyalog vurgusu: "Kanalların açık olması önemli"
Yine CHP yine kavga! Blok liste tartışması ortalığı karıştırdı
Antalya'da orman yangını: Bakan Yumaklı'dan açıklamalar
Altun'dan, Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı: "Bu millet sizi unutmayacak"
17 Eylül 2023 Pazar 17:08:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 17:08:00

YKS'de ek tercih süreci için son gün

Kaynak: AA

ABONE OL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona erecek.

Üniversite adayları için ek yerleştirme tercih işlemleri 12 Eylül'de başlamıştı.

Ek yerleştirme tercih işlemleri, bugün 23.59'a kadar yapılabilecek.

Tercihler, ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından gerçekleştirilebiliyor. Adayların ek yerleştirmede 24 tercih hakkı bulunuyor.

TOPLAM 162 BİN 980 EK KONTENJAN İÇİN TERCİH YAPILABİLECEK

Verilen kayıt süresinin ardından kaydolmayan aday ve boş kalan kontenjan sayısı da belli oldu. Buna göre, şehit ve gazi yakını, depremzede ile 34 yaş üstü kadın ek kontenjanları hariç tutulduğunda, bu yıl herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için 150 bin 119 ek kontenjan bulunuyor.

Bunun yanında şehit ve gazi yakını ek kontenjanı 3 bin 236, depremzede ek kontenjanı 2 bin 621 ve 34 yaş üstü kadın kontenjanı 7 bin 4 olmak üzere 12 bin 861 ek kontenjan mevcut. Bu kontenjanlar dahil edildiğinde YKS için adaylar, verilen ikinci şans döneminde toplam 162 bin 980 ek kontenjan için tercihte bulunabilecek.

KONTENJANLARIN YÜZDE 99,8'İ DOLMUŞTU

Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 adayın başvuru yaptığı YKS'ye bu yıl yüzde 9'a yakın artışla 3 milyon 527 bin 443 aday başvurmuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ikamet eden öğrenciler için yaşadıkları ildeki üniversitelerde 24 bin 677 ek kontenjan ayrıldı. Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara, devlet yükseköğretim kurumlarında da yaklaşık 21 bin ek kontenjan verildi.

Şehit ve gazi yakınları için bu yıl ilk defa vakıf yükseköğretim kurumlarında 3 bin 774 kontenjan ayrıldı.

Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında (açıköğretim hariç) toplam kontenjan bu yıl 923 bin 411 olmuştu. Söz konusu kontenjanlara bu yıl 898 bin 24 aday yerleşti. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi arttı.

34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmişti.

Etiketler : yükseköğretim kurumları sınavı yks ek tercih
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX