Büyük gün geldi çattı. Bugün üniversite sınavı YKS'nin birinci oturumu olan TYT gerçekleştirilecek. Sınavın başlamasına saatler kala öğrenciler ve veliler YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanır? TYT 2019 soruları nasıldı? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Bu sene ikinci kez yapılacak olan YKS’nin ilk oturumu için tarih geldi ve bugün gerçekleşecek. Öğrencilere 135 dakika süre tanınacak olan TYT'de türkçe testi, temel matematik ve fen bilimleri tesi yer alacak. Öğrencilerin ter dökeceği sınav için heyecan dorukta. 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS birinci oturumu TYT hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte YKS hakkında merak edilenler...

YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bugün gerçekleştirilecek olan YKS TYT soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak çıkmış sorulara http://www.osym.gov.tr/TR,15164/yks-cikmis-sorular.html linkinden ulaşabilirsiniz.

TYT 2019 SORULARI NASILDI?

TYT 2019 yorumları ise oturumun tamamlanmasının ardından haberimizin içerisine eklenecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.