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15 Haziran 2019 10:29 | Cumartesi

YKS türkçe soruları cevapları ne zaman açıklanır? YKS TYT sözel soruları nasıldı?

YKS türkçe soruları cevapları ne zaman açıklanır? YKS TYT sözel soruları nasıldı? gibi soruların yanıtları tüm YKS adayları ve velileri tarafından merak ediliyor. Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için büyük gün geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrenciler için heyecanlı dakikalar başladı. Bu sene ikinci kez yapılacak olan YKS’nin ilk oturumu başladı bile. 10.15’te başlayan birinci oturum 135 dakika sürecek. Öğrenciler türkçe bölümünde 40 adet soru için ter dökecekler. Sözel bölüm öğrencileri YKS türkçe sorularına ulaşmak istiyorlar. YKS türkçe soruları cevapları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrenciler için heyecan dorukta. YKS'nin birinci oturumu TYT biraz önce başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 81 ilde üç oturumda tamamlanacak. YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek. 135 dakika sürecek olan birinci oturumun sona ermesi için bekleyiş başladı. Sözel bölüm öğrencileri YKS türkçe sorularına ulaşmak istiyorlar. Öğrenciler türkçe bölümünde 40 adet soruya yanıt verecekler. YKS türkçe soruları cevapları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

YKS TÜRKÇE SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 
YKS türkçe soruları cevaplarının açıklanacağı tarih hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. YKS türkçe soruları cevapları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek. 

YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ 

YKS TYT SÖZEL SORULARI NASILDI?
YKS TYT sözel soruları hakkında yorumlar birinci oturumun tamamlanmasının ardından haberimizde yer alacak. 

YKS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. 

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.  Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.  Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türk çe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. 

 

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