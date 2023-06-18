YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM yayımladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını "osym.gov.tr" internet adresinden adayların erişimine açtı.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK



ÖSYM'nin takvimine göre ise YKS-2023 sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.