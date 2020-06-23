YKS sınavında başarılı olmak için nasıl bir strateji izlenmeli?

YKS sınavında başarılı olmak için nasıl bir strateji izlenmeli?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacak. Sınava sayılı günler kala, uzmanlar motivasyonun önemine dikkat çekiyor.

YKS'de adaylara, temel yeterlilik, alan yeterlilik ve yabancı dil testlerinden sorular yöneltilecek. Peki, adaylar sınavda nasıl bir strateji izlemeli?

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Kutlu, "Ben yapabilirim" düşüncesinde olan öğrencilerin başarısının daha yüksek olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Sayısal alanda tercih yapacak öğrencilerin 'Sadece matematik fen sorularını cevaplarım' düşüncesi başarısını aşağı çeken bir durum."

UZUN PARAGRAF İÇEREN SORULARDA ÖNCE SORU KÖKÜ OKUNMALI

Sınava odaklanmak kritik önem taşıyor. Kutlu, "Kritik yerlerin altını çizmesi, küçük notlar alması lehine olacaktır" dedi.

Uzmanlara göre, uzun paragraf içeren sorularda da önce soru kökü okunmalı. Bir diğer tavsiye de adayların cevabını bilmediği bir soruyu yanıtlamak için ısrar etmemesi. Çünkü bu durum diğer sorulara yeterince vakit ayrılamaması anlamına geliyor.