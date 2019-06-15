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15 Haziran 2019 13:15 | Cumartesi

YKS sınav yorumları! YKS TYT soruları zor muydu, kolay mıydı?

YKS sınav yorumları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. YKS TYT soruları zor muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. YKS sınavının ilk oturumu olan TYT bugün adayların katılımıyla gerçekleştirildi. Heyecanın çok yüksek olduğu YKS 3 oturumda yapılacak. YKS sınavı için heyecan bugün başladı. İki günde 3 sınavlık bir maraton yaşayacak üniversite adayları, sınav sonuçlarını heyecanla bekleyecekler. Saat 10.00 itibari ile başlayan YKS 135 dakika sürdü TYT sınavı saat 12.30'da sona erdi. Peki, YKS zor muydu kolay mıydı? YKS hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

YKS sınavı için heyecan bugün başladı. İki günde 3 sınavlık bir maraton yaşayacak üniversite adayları, sınav sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyecekler. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15.'te başladı. 135 dakika süren TYT sınavı saat 12.30'da sona erdi. YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran 2019 (Pazar) günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların yine saat 10.00'dan önce sınava girecekleri okullarında olması gerekiyor. AYT sınavı 180 dakika sürecek. YKS'ye girenler ve öğrenciler YKS sınav yorumlar nasıldı? YKS TYT soruları zor muydu, kolay mıydı? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. YKS sınav yorumlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz... 

YKS SINAV YORUMLARI! 

Evet herşey bitmiş değil arkadaşlar AYT gelsin! 

o nasıl matematikti öyle ya

Yetiştiremedik be

Mezunum geçen seneki matematik bu sınavında yanında 0-3 yaş kalır

Kendime gereksiz heyecan yaptım neyse güzel bir deneyimdi . DGS de görüşürüz 

Matematik neydi öyle bi tek bana mı zor geldi  

 

YKS TYT SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

 

YKS'nin birinci oturumunda öğrenci yorumlarına baktığımızda soruların zor olduğu düşünülüyor. 

YKS'DE YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat),kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç),her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç),banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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