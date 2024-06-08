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08 Haziran 2024 Cumartesi 08:23:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 08:23:00

YKS maratonu başlıyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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3 milyondan fazla gencin üniversite maratonu bugün başlıyor. 3 oturum halinde yapılacak olan YKS'nin sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) bugün yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. Sınav günleri güvenlik amacıyla 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak ve nüfus müdürlükleri açık tutulacak. 3 oturum halinde yapılacak sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Bugün saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu AYT ise yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek. Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Adayların sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS bu yıl, 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa'nın yanı sıra Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılacak. ÖSYM, 18 Yaş Altı Futbol Dostluk Turnuvası için Zagreb'de bulunan genç millilerin sınava girebilmeleri için bu ülkede de sınav yapma kararı aldı.

Etiketler : yükseköğretim kurumları sınavı yks sınav
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