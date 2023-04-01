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01 Nisan 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 14:45:00

YKS Kampı 1 Haziran'a kadar devam edecek

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı, 10 derse ait soru çözüm videolarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kampı'nın 1 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart'ta TYT-AYT düzeyinde başlayan YKS kampında, 10 derse ait toplam 80 soru çözüm videosu yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalında hafta içi her gün saat 17.00'de yayımlanan videoları, öğrenciler istedikleri zaman izleyebiliyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yayınlarla deprem bölgesinde ve tüm illerde sınava hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlarının konu ve kazanım eksikliklerini tamamlayabilmelerine destek sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

1 Haziran'a kadar devam edecek YKS Kampı içeriklerini, bugüne kadar yaklaşık 230 bin adayın izlediğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"YKS kampında, öğrencilerin sorumlu olduğu Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılıyor.

Öğrencilerimiz video içinde çözülen sorularla ilgili anlamadıkları bölümler varsa videonun altındaki yorumlar bölümünden öğretmenlerimize sorabiliyor. DYK'ler, yardımcı kaynaklar, YKS Kampı gibi çalışmalar ve tüm imkanlarımızla sınava hazırlık sürecinde öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Etiketler : milli eğitim bakanlığı yks kampı sınav

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