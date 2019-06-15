YKS kaç dakika sürecek? YKS kaçta sona erecek?

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sigara paketi Başkan Erdoğan'ın gözünden kaçmadı Sigara paketi Başkan Erdoğan'ın gözünden kaçmadı
Jandarmaya yamaç paraşütlü kutlama Jandarmaya yamaç paraşütlü kutlama
Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü
Lavanta ile gelen sağlık Lavanta ile gelen sağlık
Evden 7 kamyon çöp çıktı! 2 günde temizlenebildi Evden 7 kamyon çöp çıktı! 2 günde temizlenebildi
Damat en mutlu gününde kadın giysisiyle çorap yıkadı Damat en mutlu gününde kadın giysisiyle çorap yıkadı
Annesine bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı şahıs, eniştesi tarafından vuruldu Annesine bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı şahıs, eniştesi tarafından vuruldu
Restore edilen Balkanlar'ın en eski Türk camisi ibadete açıldı Restore edilen Balkanlar'ın en eski Türk camisi ibadete açıldı
Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Ümraniye’de dehşet evi! Cinayetin perde arkasında uyuşturucu çıktı Ümraniye’de dehşet evi! Cinayetin perde arkasında uyuşturucu çıktı
Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi
Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi
Sağlık Bakanlığından kan nakli için yeni adım Sağlık Bakanlığından kan nakli için yeni adım
Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü
Üvey oğluna şiddetle suçlanan baba: Merdivenden düştü Üvey oğluna şiddetle suçlanan baba: Merdivenden düştü
Başkan Erdoğan yurda döndü Başkan Erdoğan yurda döndü
Engelli çocuğu olan babaların evlat sevgisi duygulandırıyor Engelli çocuğu olan babaların evlat sevgisi duygulandırıyor
'Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan' sempozyumu başladı 'Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan' sempozyumu başladı
Libya'da UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor Libya'da UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'makam aracı' açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'makam aracı' açıklaması
Gelecek ay yaşanacak güneş tutulması birçok soru işaretini ortadan kaldırabilir Gelecek ay yaşanacak güneş tutulması birçok soru işaretini ortadan kaldırabilir
75 yaşında üniversite sınavına girdi 75 yaşında üniversite sınavına girdi
Kuveyt'te bazı siyasi hareketler Bahreyn çalıştayının boykot edilmesini istedi Kuveyt'te bazı siyasi hareketler Bahreyn çalıştayının boykot edilmesini istedi
Mamadou Samassa resmen Sivasspor'da Mamadou Samassa resmen Sivasspor'da

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Haziran 2019 13:58 | Cumartesi

YKS kaç dakika sürecek? YKS kaçta sona erecek?

Bugün büyük gün. 2 milyon 528 bin 110 öğrencinin gireceği YKS'nin birinci oturumu bugün gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve velilerin heyecanlı olduğu bu günde YKS kaç dakika sürecek? YKS kaçta sona erecek? sorularının yanıtları araştırılıyor. ÖSYM’nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 81 ilde üç oturumda tamamlanacak. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev yapacak. TYT'ye 2 milyon 515 bin 91, AYT'ye 2 milyon 24 bin 596 aday, YDT'ye ise 137 bin 772 aday girecek. YKS hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

YKS kaç dakika sürecek? YKS kaçta sona erecek? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve adaylar tarafından merak ediliyor. Bugün üniversite adayları için büyük gün. YKS saatleri en çok merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkıyor. 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı, TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda tamamlanacak. Oturumlar iki günde yapılacak. Üniversite sınavının ilk iki oturumu bugün yapılacak. TYT'ye 2 milyon 515 bin 91, AYT'ye 2 milyon 24 bin 596 aday, YDT'ye ise 137 bin 772 aday girecek. YKS sınav soruları ve saatleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler... 

YKS KAÇ DAKİKA SÜRECEK? 
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün 135 dakikada tamamlanacak. Sınav 10.15'te başlayacak. 

YKS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir. 

YKS SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. 

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek.

TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2019-AYT ve/veya 2019-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir. 

Ümraniye’de dehşet evi! Cinayetin perde arkasında uyuşturucu çıktı
Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü
Devlet Bahçeli İstanbul'a Mehter Marşı ile giriş yaptı
Ornella Muti'ye Putin cezası!
Son dakika... PKK'ya darbe üstüne darbe! İşte Pençe'de son durum
'Montaj' olduğunu iddia etmişleri! Yeni görüntüler ortaya çıktı
60 yıllık eşini hayata böyle döndürmeye çalıştı... İşte Türkiye'yi ağlatan o görüntü
Denize batırılan yolcu uçağına dalış yapıldı
Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...
Bosna Savaşında diri diri yakılan kurbanlar anıldı
Son Dakika... Türkiye'den AB'nin Med7 zirve bildirisine sert tepki
Putin'den Şi Cinping'e doğum günü hediyesi: Rus dondurması
Ve Muğdat Çelik imzayı atıyor! Sürpriz anlaşma
Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
Siverek'te arazi kavgası ve kaza: 6 ölü
Ben Bilirim diyenlerin programı 360 ekranlarında
Bahçeli'den ABD'nin skandal 'F-35' mektubuyla ilgili flaş açıklama!
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Başkan Erdoğan'dan Tacikistan'da 'Kudüs' mesajı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ