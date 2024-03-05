YKS için geç başvuru süreci başladı

YKS için geç başvuru süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"8 ve 9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart'ta gerçekleştirilecek başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını, Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum."