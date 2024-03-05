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05 Mart 2024 Salı 11:50:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 11:50:00

YKS için geç başvuru süreci başladı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için 2 gün sürecek geç başvuruların başladığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"8 ve 9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart'ta gerçekleştirilecek başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını, Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum."

Etiketler : ösym yks geç başvuru
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