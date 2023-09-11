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11 Eylül 2023 Pazartesi 15:37:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 15:37:00

YKS ek tercih süreci yarın başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri, 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Açıklama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapıldı.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapabilecek. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM tarafından, tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Etiketler : yks ek tercih eğitim
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