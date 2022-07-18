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18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:32:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:32:00

YKS birincilerinin illeri belli oldu

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu.

Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Etiketler : 2022-YKS SONUÇ SINAV
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