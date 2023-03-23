YKS başvuruları için bugün son gün

YKS başvuruları için bugün son gün

Adaylar, ÖSYM'nin mobil uygulamasından veya internet sitesinden saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru için önce ÖSYM aday işlemleri sistemine kayıt gerekiyor.

e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak işlemi gerçekleştirebiliyor.

Her bir sınav için 115 lira ödeme alınıyor.

YKS Temel Yeterlilik Testi 17 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi ise 18 Haziran'da yapılacak.