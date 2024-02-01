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01 Şubat 2024 Perşembe 11:51:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 11:51:00

YKS başvuruları başladı

Kaynak: TRT Haber

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Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek.

Bugün başlayan YKS başvuruları 26 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi Günü...

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran pazar Günü yapılacak.

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

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Etiketler : ösym yks aday başvuru
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