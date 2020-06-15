YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, YKS adaylarının sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açtı.

ÖSYM YKS sınav yerleri bilgisini erişime açtı. Önümüzdeki günlerde TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılacak olan adaylar sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte hangi bölgelerde sınava katılacaklarını öğrendiler Peki, sınav yerleri nasıl öğrenilecek?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav giril belgesini kurumun AİS sayfası üzerinden erişime açtı. Sınavlar 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Konuyla ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama ise şöyle: 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav merkezlerine ulaşabilecekler.

YKS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’den yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran’da Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran’da ve Yabancı Dil Testi 28 Haziran’da yapılacak.