VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Yabancı turist sayısı ve döviz girdisinde artışın sürmesi öngörülüyor
Yeşilçam'da aşk ve güldürü filmlerinin unutulmaz yönetmeni: Ertem Eğilmez
YETEV'den güzel sanatlar lisesi öğrencilerine başarı bursu ve ihtiyaç desteği
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi
Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı
SSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladı
New York borsası Fed toplantısı öncesi düşüşle açıldı
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya ve Japonya'da piste çıkacak
'Ultra işlenmiş gıdalar bellek sorunu riskini artırıyor' uyarısı
İspanya hükümeti enerji krizine karşı doğal gazda vergiyi yüzde 5'e indirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı açıklandı
"Demir Yumruk" davası Ankara'da görülecek
AB'de ithal edilen gıdadan fazlası çöpe gidiyor
"Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşması dünya için umut"
Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu çeyrek milyondan fazla kişi ziyaret etti
Nisa bebeği terk eden annenin 2 yıla kadar hapsi istendi
"Lisanssız elektrik yönetmeliğinin hedefi tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek"
Polonya, Zaporijya'daki olası radyasyona karşı potasyum iyodür tabletleri dağıttı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
20 Eylül 2022 Salı 17:38:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 17:38:00

YETEV'den güzel sanatlar lisesi öğrencilerine başarı bursu ve ihtiyaç desteği

Kaynak: AA

ABONE OL

YETEV, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencilere aylık başarı bursu ve ihtiyaç desteği verecek.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencilere aylık başarı bursu ve ihtiyaç desteği verilecek.

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okuldaki törende Eğitim İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, okula adını veren ve iki yıl önce vefat eden Mustafa Kandıralı'nın belli bir müzik ekolünün önemli temsilcisi olduğunu söyledi.

Çocukluğunun bir döneminin okulun da içinde bulunduğu mahallede geçtiğini belirten Erdoğan, "Özellikle Roman vatandaşlarımızın yoğun olduğu, müzik yeteneğinin yüksek olduğu bir bölge." dedi.

YETEV bünyesinde müzik ilkokulu bulunduğuna değinen Erdoğan, müzik eğitimine destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencilerin yetenek sınavı ile okula alındığını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sene ikinci sene, 70'in üzerinde değerlendirme içerisinden 20'nin üzerinde öğrenci alınmış ve bu öğrenciler zaten yetenekleriyle alındığı için müzik yeteneği olduğu için biz bu eğitimleri boyunca buradaki bütün öğrencilerimizi YETEV olarak burslandıracağız inşallah. Burslandırmanın ötesinde de inşallah biz aynı yolun yolcusuyuz, bu okuldaki çocuklarımızın kendi sanat müziğimizin, halk müziğimizin, Türk müziği dediğimiz müziğin eğitiminin olmasına, gençlerimizde karşılık bulmasına önem gösteriyoruz."

Bilal Erdoğan, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin de İnsan ve İrfan Vakfı ile Beyoğlu Belediyesinin iş birliğinde yakın zamanda hizmete gireceğini dile getirerek, "Orada da bir irfan kültürünün, tasavvuf müziğinin yaşatılmasıyla ilgili çalışmalar olacak. Böylelikle bu komşuluk da birbirini destekleyecektir." diye konuştu.

"GERÇEKTEN BİR İHMAL EDİLMİŞLİK DÖNEMİ YAŞANDI"

Güzel sanatlar liselerinde ve fakültelerinde Türk müziği eğitiminin alanının dar olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu tür çalışmalar hem güzel sanatlar liselerinde hem güzel sanatlar fakültelerimizde Türk müziğine dair eğitimlerin de standardında, kalitesinde ve çocuklarımızın teveccühünde bir artışa vesile olur. YETEV olarak kendi okullarımızda uygulamaya çalıştığımız özgün metotların yaygınlaşmasını, güzel sanatlar liselerimizde de belki örnek olmasını ümit ediyoruz. Biz de İTÜ Devlet Türk Müziği Konservatuvarı ile yakın çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bir ihmal edilmişlik dönemi yaşandı kendi müziğimize, kendi kültürümüze sahip çıkmayla ilgili ama şimdi güçlü bir irade var, hamdolsun hem sivil toplum tarafında hem milli eğitimimizde. Zaten vatandaşların da görmek istediği şey kendi değerlerimizin, kendi kültürümüzün yaşatılması. Bu anlamda bu iş birliğinin öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Nice başarılara imza atacaklar. Kendi tahminlerinin çok ötesinde inanıyorum ki Türk müziğine hizmet edecek buradan gençler yetişecek."

İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürü Levent Yazıcı, destekleri için YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okul öğrencilerinin oluşturduğu koro, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Programa, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Etiketler : yeni türkiye eğitim vakfı yetev milli eğitim müdürlüğü bilal erdoğan levent yazıcı
İlanı Aşk

İlanı Aşk
Eşe destek

Eşe destek
‘Kuş Uçuşu' müjdesi

‘Kuş Uçuşu' müjdesi
Özge ile çalışmak keyifli

Özge ile çalışmak keyifli
Gözde çift ilk kez ortak projede

Gözde çift ilk kez ortak projede
24 yıl sonra yeniden

24 yıl sonra yeniden
Bol bol senaryo okuyorum

Bol bol senaryo okuyorum
Oyunculuk isteği

Oyunculuk isteği
Ayrılıklar da sevdaya dahil

Ayrılıklar da sevdaya dahil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes