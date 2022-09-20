YETEV'den güzel sanatlar lisesi öğrencilerine başarı bursu ve ihtiyaç desteği

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencilere aylık başarı bursu ve ihtiyaç desteği verilecek.

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okuldaki törende Eğitim İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, okula adını veren ve iki yıl önce vefat eden Mustafa Kandıralı'nın belli bir müzik ekolünün önemli temsilcisi olduğunu söyledi.

Çocukluğunun bir döneminin okulun da içinde bulunduğu mahallede geçtiğini belirten Erdoğan, "Özellikle Roman vatandaşlarımızın yoğun olduğu, müzik yeteneğinin yüksek olduğu bir bölge." dedi.

YETEV bünyesinde müzik ilkokulu bulunduğuna değinen Erdoğan, müzik eğitimine destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencilerin yetenek sınavı ile okula alındığını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sene ikinci sene, 70'in üzerinde değerlendirme içerisinden 20'nin üzerinde öğrenci alınmış ve bu öğrenciler zaten yetenekleriyle alındığı için müzik yeteneği olduğu için biz bu eğitimleri boyunca buradaki bütün öğrencilerimizi YETEV olarak burslandıracağız inşallah. Burslandırmanın ötesinde de inşallah biz aynı yolun yolcusuyuz, bu okuldaki çocuklarımızın kendi sanat müziğimizin, halk müziğimizin, Türk müziği dediğimiz müziğin eğitiminin olmasına, gençlerimizde karşılık bulmasına önem gösteriyoruz."

Bilal Erdoğan, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin de İnsan ve İrfan Vakfı ile Beyoğlu Belediyesinin iş birliğinde yakın zamanda hizmete gireceğini dile getirerek, "Orada da bir irfan kültürünün, tasavvuf müziğinin yaşatılmasıyla ilgili çalışmalar olacak. Böylelikle bu komşuluk da birbirini destekleyecektir." diye konuştu.

"GERÇEKTEN BİR İHMAL EDİLMİŞLİK DÖNEMİ YAŞANDI"



Güzel sanatlar liselerinde ve fakültelerinde Türk müziği eğitiminin alanının dar olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu tür çalışmalar hem güzel sanatlar liselerinde hem güzel sanatlar fakültelerimizde Türk müziğine dair eğitimlerin de standardında, kalitesinde ve çocuklarımızın teveccühünde bir artışa vesile olur. YETEV olarak kendi okullarımızda uygulamaya çalıştığımız özgün metotların yaygınlaşmasını, güzel sanatlar liselerimizde de belki örnek olmasını ümit ediyoruz. Biz de İTÜ Devlet Türk Müziği Konservatuvarı ile yakın çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bir ihmal edilmişlik dönemi yaşandı kendi müziğimize, kendi kültürümüze sahip çıkmayla ilgili ama şimdi güçlü bir irade var, hamdolsun hem sivil toplum tarafında hem milli eğitimimizde. Zaten vatandaşların da görmek istediği şey kendi değerlerimizin, kendi kültürümüzün yaşatılması. Bu anlamda bu iş birliğinin öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Nice başarılara imza atacaklar. Kendi tahminlerinin çok ötesinde inanıyorum ki Türk müziğine hizmet edecek buradan gençler yetişecek."

İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürü Levent Yazıcı, destekleri için YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okul öğrencilerinin oluşturduğu koro, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Programa, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.