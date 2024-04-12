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12 Nisan 2024 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 14:00:00

Yeni müfredat bu ay açıklanacak

Kaynak: TRT Haber

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Eğitimde yeni müfredat çalışmalarının son aşamasına gelindi. Yeni öğretim programlarına ilişkin detaylar, bu ay açıklanacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredat, kademeli olarak uygulanacak.

Ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim programına ilişkin çalışmanın sonuna geldi. Yeni müfredat bu ay açıklanacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak.

Yeni müfredatın sloganı; 'İyi insan yetiştirmek' olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak.

Yeni müfredatta, 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak.

Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı müfredat eğitim öğretim
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