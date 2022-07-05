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Yaz Mevsiminde Gençliğin Kalbi Tügva'da Atıyor!
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05 Temmuz 2022 Salı 16:15:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 16:15:00

Yaz Mevsiminde Gençliğin Kalbi Tügva'da Atıyor!

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Ortaokullu ve liseli gençlere, birbirinden farklı etkinlik ve faaliyetlerle eğlenceli bir yaz tatili vadeden TÜGVA; markalaşan “Yaz Okulu” ve “Doğa Kampı” projelerine tüm hızıyla devam ediyor.

Okulların kapanmasıyla soluğu TÜGVA'da alan ortaokullu gençler; Yaz Okullarında hafta içi her gün 30'ar dakikalık 4 ders şeklinde: Kuran-ı Kerim (Elif Ba), temel dini bilgiler, hadis dersleri almalarının yanı sıra; futbol, basketbol, voleybol, dart, mangala, satranç, yüzme ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle de birlikte unutulmaz bir yaz tatili geçiriyor.

Doğa Kamplarına katılan 14-18 yaş gruplarından liseli gençler ise, dini eğitimlerin yanı sıra; yüzme, mangala, doğa yürüyüşü, okçuluk, futbol, satranç, halat çekme, parkur yarışları gibi birçok aktiviteyle senenin yorgunluğunu üzerlerinden atarken; yeni dostluklar kurarak, kardeşlik bağlarını güçlendiriyor.

Bugüne kadar, Yaz Okulları ve Doğa Kamplarıyla yüz binlerce gençle bir araya gelen TÜGVA; kendini yönetmeyi bilen, saygılı, açık görüşlü, sorumluluk alan, çevresine karşı farkındalık kazanan bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflemesinin yanında; düzenlenen yarışmalar ve sürprizlerle de gençleri şaşırtmaya devam ediyor.

Yaz okulları ortaokullu gençlere 6 hafta eğitim verirken, Doğa Kampları liseli gençlere 2 ay boyunca hizmet vermeye devam ediyor.

"HER YAZ YENİDEN"

2019 yılında 81 il 228 farklı ilçede 61.729 öğrenci ile gerçekleştirilen Yaz Okulu; 2020 yılında pandemi sebebiyle, dijital ortamda 7.201 öğrenci ile tamamlanmıştı. 2021 yılında ise pandemi döneminin ardından; tekrar fiziki ortamda gençlerle bir araya gelerek, 48.282 öğrenci ile birlikte düzenlendi. Proje; hali hazırda 2022 yazında da, 116 bin öğrenciyle yoluna devam ediyor.

Doğa Kampları ise 2021 yılında 21.350 liseli gence ev sahipliği yapmasıyla beraber; 2016 yılından bu yana 21 farklı il, 30 farklı kamp alanında 108 binden fazla genci ağırladı. 2022 yılında da, 22 bin liseli genç ile yoluna devam eden doğa kampları, bu yıl Türkiye genelinde 50 bin genç ile bir araya gelmeyi hedefliyor.

Etiketler : TÜGVA Yaz Okulu Doğa Kampları
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