VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Evde tatil isyanı!
Şafak çaldı, Tatlıses'le Mardini söyledi
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Bitlis'te okullara kar tatili
Bakan Kurum: İlk Evim'de 74 ilin kurasını tamamladık
Yarıyıl tatilinde ilk kez açılan kış okullarından 250 bin öğrenci yararlandı
Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
AB'nin Rus petrol ürünlerine ambargo ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi
Scholz: Putin ne beni ne de Almanya'yı tehdit etti
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Milli denizaltı 2023'te görünür olacak
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Oyunculuk ve şarkıcılık bir arada
Burak'la arkadaş kaldık
Tiyatroya 15 yaşında başladım
4 isme 'Huysuz Virjin' teklifi
YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
Ukrayna'da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
Şehitler Abidesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlemeler yapılıyor
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Türkiye'de ocakta 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
İdlib'de yerinden edilen siviller, bir kışı daha dayanıksız çadırlarda geçiriyor
Meclis, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak için...
ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran "fors majör": Yüksek irtifa balonu krizi
Bakan Yanık, şubat sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini bildirdi
05 Şubat 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 15:00:00

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından yarın ders başı yapacak. Eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi 20 Ocak'ta sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulunun kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs düzenledi. Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" alanlarında açıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlandı.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından yarın tekrar okullarına gitmeye başlayacak.

Öğrenciler, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatillerini yapacak, eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek.

İkinci yarıyılın başlamasıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak ücretsiz yemek uygulamasına da geçilecek.

Etiketler : okul öncesi ilköğretim ortaöğretim öğrenci yarıyıl tatili
Tablosuna Berkay talip

Tablosuna Berkay talip
33'üncü yaşına baba olarak girdi

33'üncü yaşına baba olarak girdi
Keyfi yerinde

Keyfi yerinde
7 Kocalı Hürmüz'den fazlayım

7 Kocalı Hürmüz'den fazlayım
Filmi izleyicisiyle çekecek

Filmi izleyicisiyle çekecek
Ferdi şarkısını yorumladı

Ferdi şarkısını yorumladı
Yeni evlerine taşındılar

Yeni evlerine taşındılar
Tayfun Yüzbaşı yüreklere dokunacak

Tayfun Yüzbaşı yüreklere dokunacak
33 yaşına zamanla girdi

33 yaşına zamanla girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX