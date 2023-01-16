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16 Ocak 2023 Pazartesi 18:31:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 18:31:00

Yarıyıl tatili başlıyor

Kaynak: AA

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2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, cuma günü sona erecek. 19 milyondan fazla öğrenci için 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak.

Okullarda ilk yarıyıl sona eriyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 23 Ocak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline başlayacak.

Öğrenciler, 23 Ocak - 3 Şubat'taki yarıyıl tatili öncesi son derslerine 20 Ocak Cuma günü girecek.

Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi son derslerine önümüzdeki hafta cuma günü girecek. Yarıyıl tatili 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 6 Şubat'ta tekrar sıralarına oturacak.

İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında

İkinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı başlangıcı nedeniyle 3,5 gün sürecek. 17 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 20 Nisan'da sona erecek.

Ara tatilin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 Cuma sona erecek.

Etiketler : meb ara tatil okul 2022-2023 eğitim öğretim yarıyıl tatili
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