Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için aileleriyle okula geldi.

Ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, gelecek dönemde yeniden buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

Ankara

Ankara'daki Yenimahalle Şehit Yavuz Başayar İlkokulunda düzenlenen törende, karne almanın heyecanını yaşayan ikinci sınıf öğrencisi Muhammet Zengin, sınavlarını başarıyla tamamladığını ve yazın çok kitap okuyacağını söyledi.

Zengin, başarılı karnesine karşılık ebeveynlerinin bisiklet aldığını belirtirken, baba Adem Zengin, oğlunun karnesiyle çok mutlu olduğunu dile getirerek, geleceğinin güzel olması temennisinde bulundu.

Kızı ilk karnesini aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Rümeysa Demir de "Hak ettiği için hediye olarak ne isterse onu alacağız." diye konuştu.

Dördüncü sınıfı bitiren Kıvanç Uğur da başarılı karne sonrası takdir belgesi aldığı için mutlu olduğunu ama öğretmeni ve arkadaşlarından ayrılacağı için kendisini üzgün hissettiğini söyledi.

Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi ÖBA üzerinden

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başladı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, bugün sona erdi.

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

İstanbul

İstanbul'da resmi 1061 ilkokulda 866 bin 970 öğrenci, 1156 ortaokulda 782 bin 940 öğrenci ve 945 lisede 670 bin 55 öğrenci; özel 587 ilkokulda 104 bin 596 öğrenci, 605 ortaokulda 115 bin 903 öğrenci ve 760 lisede 149 bin 237 öğrenci karne aldı.

2022-2023 eğitim döneminin sona ermesi dolayısıyla Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Okuldaki her sınıf, karne günü için farklı konseptlerde hazırlandı. Öğrenciler karnelerini ve karne hediyelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Kaya, çok mutlu ve karne alacağı için heyecanlı olduğunu belirterek "Tatilde teyzem ile birlikte Karasu'ya, oradan da köye gideceğim." dedi.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Masal Özdemir'in annesi Şenay Özdemir çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki eğitim öğretim hayatının da bu seneki kadar güzel geçmesini diliyorum. Çok hızlı geçti zaman. Okumayı çok hızlı öğrendi. Güzel anlaştı sınıfıyla, arkadaşlarıyla, öğretmeniyle, okuluyla. Güzel ve çok mutlu bir yıl geçirdik." diye konuştu.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Masal Özdemir de tatilde havuza, köyüne gideceğini ve oyunlar oynayacağını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini de çok özleyeceğini söyledi.

Edirne

Edirne il genelinde 294 okulda 56 bin 808 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Vekili Sıdkı Zehin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile birlikte öğrencilere karnelerini verdi.

Zehin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de 2022-2023 eğitim öğretim döneminin güzel bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Karne alan öğrencileri tebrik eden Zehin, "Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güzel bir tatil diliyorum. İnşallah eylülde öğrenci ve öğretmenlerimizi fiziki şartları daha iyi hale getirilmiş okullarımızda görmek istiyoruz." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Derslikleri gezen Vali Birol Ekici ile İl Milli Eğitim Müdür Veli Ali Ergin, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Ekici, il genelinde 54 bin 441 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Öğrencilerin yaz tatillerini iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Ekici, tüm öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulundu.

Vali Ekici, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tekirdağ

Tekirdağ il genelinde 213 bin 57 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Veliköy İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini Vali Aziz Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan aldı.

Yıldırım, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, karne dağıtımının ardından çeşitli hediyeler de verdi.

Konya

Merkez Karatay ilçesindeki Hediye-Mehmet Ali Uzman İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, Vali Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere, karnelerinin yanında çeşitli hediyeler de veren heyet, başarılarından dolayı çocukları tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Özkan da öğrencilerle bir süre sohbet etti, yaz tatilini verimli geçirmeleri gibi konularda tavsiyelerde bulundu.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Özkan ve beraberindekiler, gelecek yılki eğitim dönemi için başarı diledi.

Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar

Karaman'da ise Vali Tuncay Akkoyun, Gevher Hatun Anaokulunda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Akkoyun bir süre sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törene Akkoyun'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, daire müdürleri ve veliler katıldı.

Aksaray'da da İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve beraberindekiler, Kılıçaslan Ortaokulu'nda düzenlenen törende çocuklara karnelerini verdi.

Kartal, öğrencilere eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı da ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Afyonkarahisar'da ise Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve beraberindekiler, Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, tatil döneminin öğrencilerin, oyun oynamaları, daha fazla kitap okumaları, sevdikleriyle birlikte zaman geçirmeleri için önemli bir fırsat olacağını söyledi.

Erzurum

Erzurum'da bin 290 okuldaki 165 bin 621 öğrenciye karnesi verildi.

Vali Okay Memiş ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Borsa İstanbul İnönü İlkokulu'nda düzenlenen törende, sınıfları ziyaret ederek çeşitli hediyelerle öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaygusuz, gazetecilere, ailelere çocukları notlarıyla değerlendirmemeleri konusunda uyardı.

Eğitim-öğretim yılında çalışan öğretmenlere teşekkür eden Kaygusuz, "Öğretmenlerimizin velilerimizin ve eğitimin tüm paydaşlarının desteğiyle, Erzurum'da ortaya koymuş olduğumuz hedefleri büyük oranda gerçekleştirmiş olduk. Sıkıntısız, problemsiz, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Çocuklarımız tatile giriyor. Tatilde, inşallah hem Erzurum'un hem ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı bulacaklar, dinlenecekler. Kitap okuyacaklar, akrabalarıyla bir araya gelecekler." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da 16 bin 706 öğrenciye karneleri verildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulundaki öğrencilerle bir araya gelerek karnelerini verdi.

Öner, eğitimin kendileri için önemli olduğunu, eğitime yapılan her yatırımı önemsediklerini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da il geneli bugün 16 bin 706 öğrenci ile 1470 öğretmenin tatile girdiğini söyledi.

Tunceli

Tunceli'de de il genelinde 9871 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Sabah saatlerinde eğitim gördükleri okullarına giden öğrencilere, öğretmenleri tarafından karneleri verildi.

Öğrenciler, karne ve başarı belgeleri almanın mutluluğunu yaşadı.

Kars

Kars'ta da 60 bin öğrenci karne aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekil Türker Öksüz, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen törende, yaz tatiline giren öğrencilere iyi tatiller dileyerek, bol bol kitap okumalarını önerdi.

Öksüz, "Okullarda verilen eğitimi çok önemsiyoruz, eğitim kalitesini her geçen gün arttırıyoruz. İlimizde yeni okullar açacağız bazı köy okullarını da önümüzdeki yıl eğitim, öğretime açmış olacağız." dedi.

Sarıkamış, Kağızman ve Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Akyaka ilçesinde de öğrenciler karne aldı.

Erzincan

Erzincan'da da 243 okulda, 3 bin 503 öğretmenin eğitim verdiği 45 bin 166 öğrenci karne aldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Okula gelişinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Makas ve protokoldekiler, öğrencilere karne dağıtıp, onlarla sohbet etti.

Makas, öğrencilerin her birinin çok farklı ideallerinin olduğunu ifade ederek "İnşallah ileride ülkeyi lider ülke yapacak nesil bu arkadaşla, bu kardeşlerimiz evlatlarımız." dedi.

Makas, Aksun, protokoldekiler ve öğretmenler daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

Ağrı

Ağrı'da da 154 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Osman Varol, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberindekilerle 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları ziyaret eden Varol, öğrencilerle sohbet edip karnelerini dağıttı.

Iğdır

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Dilucu bölgesi, Türkiye'nin hem en doğu noktası hem de Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı konumunda yer alıyor.

Dilucu'nda bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir Çiftliğinin içindeki Devlet Üretme Çiftliği İlkokulunun 10 öğrencisi bulunuyor.

Türkiye'nin en doğu noktasında yer alma özelliğine sahip okulda eğitim gören öğrenciler, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın tamamlanmasıyla karnelerini aldı.

İlk karne heyecanı

Okuldaki 5 anasınıfı ve 5 ilkokul öğrencisi, karnelerini öğretmenlerinden alarak yaz tatiline girdi.

Okul müdürü Demet Yılmaz, "Burası Türkiye'nin en doğusunda, Dilucu'nda olan bir okul. Okulumuz bu sene açıldı, ilk karnelerimizi veriyoruz, bunun sevinci içerisindeyiz." dedi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılını değerlendiren Yılmaz, "Bir sıkıntımız olmadı, her türlü ihtiyaçlarımız karşılandı. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Çocuklarımız da eğitim ve öğretimi seven çocuklar. Eğitim sezonumuz her yönüyle çok güzel geçti." diye konuştu.

Adana

Adana'da eğitim verilen 1434 okuldaki 517 bin 728 öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Vali Süleyman Elban, merkez Sarıçam ilçesindeki Evliya Çelebi İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Elban, onlarla sohbet etti.

Vali Elban, AA muhabirine, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte eğitime bir süre ara verildiğini hatırlattı.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Elban, şöyle konuştu:

"Deprem felaketinde, olumsuzluklara rağmen tüm milli eğitim camiamız insan üstü gayret göstererek, bakanlığımızın da büyük destekleriyle kazasız belasız eğitim öğretim süreci tamamlandı. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız. Önümüzde yavrularımız için 3 aylık, öğretmenlerimiz için 2 aylık bir tatil dönemi var. Bu geçen dönemde hepsi psikolojik ve fiziki olarak çok yıprandılar. Bu tatil dönemini iyi değerlendirerek, ruhen ve fiziken kendilerini yeni eğitim öğretim yılına hazırlayarak gelirler diye bekliyoruz."

Mersin

Mersin'de 1393 okulda eğitim gören 424 bin 759 öğrenci karne aldı.

İlkokul 1. sınıfa giden 37 bin 640 öğrenci ise ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Toroslar ilçesi Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğretmen, öğrenci ve ailelere iyi tatiller diledi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pehlivan, "Bu yıl yaşanan depremler nedeniyle depremzede ailelerimizi kentte misafir ettik. Bu kapsamda da yaklaşık 20 bin depremzede öğrencimizde Mersin'deki okullarda eğitimlerini tamamladılar. Öğrencilerimiz yoğun sezon geçirdiler. Bugün karne almaya hak kazandılar." diye konuştu.

Vali Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren ve diğer yetkililer sohbet ettikleri öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, 388 bin 20 öğrenci karnesini aldı.

İskenderun ilçesindeki NATO Çadır Kenti'ndeki çadırdan oluşan Yunus Emre Ortaokulu'nda da tören düzenlendi.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz'ın katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler karnelerini aldı.

Kaymakam Demiryürek ve İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı, karnesini alan öğrencilere lunapark için bilet hediye etti.

Osmaniye

Osmaniye'de 508 okulda 137 bin 823 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Erdinç Yılmaz, okul öncesi ve ilkokulda okuyan öğrencilerin sınıflarına girerek, karnelerini ve hediyelerini verdi.

Vali Yılmaz, çocuklardan tatilde bol bol kitap okumalarını istedi.

Van

Van'da 301 bin 737 öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karnelerini aldı.

İpekyolu ilçesindeki Mehmetçik Selen İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencileri tebrik eden Balkanlıoğlu, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz yıl boyunca büyük bir emek sarf ettiler, gayret gösterdiler. Başarılı bir eğitim sezonu geçirdik." dedi.

Hakkari

Kent genelinde 92 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Vali Yardımcısı Talha Battal ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Güzel Sanatlar Lisesi'de düzenlenen törende öğrencilere karne dağıttı.

Battal, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İl genelindeki 370 okulda görev yapan 4 bin 749 öğretmen de öğrencilerinin karne mutluluğuna ortak oldu.

Muş

Muş genelinde 6 bin 734 öğretmenin 693 okulda eğitim verdiği 117 bin 991 öğrenci karne alma heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Borsa İstanbul İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Öğrencilere karne dağıtan Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere, binlerce öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Karnelerin çocuklara yol gösterici bir rehber olduğunu ve ailelerin bunu bu şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirten Gündüzöz, "Eğitimimiz hızla yükseliyor. Derslik başına düşen öğrenci sayımız standartların çok ilerisine geldi. Sevgili yavrularımızı tebrik ediyorum. İnşallah tatilde bol bol dinlenirler, kitap okurlar ve seneye daha enerjik gelirler." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da öğrencilere karnelerini verdi.

Muş Valiliği tarafından öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Malazgirt ilçesinde de Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, karnelerini dağıttığı öğrencilere başarı diledi.

Bitlis

TOKİ Ahmet Eren İlkokulunda karne dağıtımı öncesi Bitlis'teki şehitlerin isimlerinin yaşatılması amacıyla Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince oluşturulan kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğunu törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Üzerinde şehitlerin fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu tişörtleri giyen öğrenciler, şehitlerin rütbelerini, isimlerini, şehit oldukları yerleri ve olayları söyledi.

Duygusal anların yaşandığı programda öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Dernek Başkanı Esra Tavlı'nın konuşmasının ardından Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis Şehitler Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Daha sonra okuldaki derslikleri gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Çağatay, gazetecilere, 2022-2023 eğitim öğretim dönemini dağıttıkları karnelerle tamamladıklarını söyledi.

Çağatay, "Açılışını yaptığımız kütüphane bizim için çok özellikli. Bitlis'teki şehitlerimizin isimlerini yaşatmak amacıyla yapıldı. Kütüphaneye gelen yavrularımız şehitlerimizin isimlerinin tamamını görecek. Şehitlerimizi unutmuyoruz. Bu nedenle yapılan bu çalışma çok kıymetli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

İl genelindeki 747 okulda 110 bin öğrenci ve 5 bin 920 öğretmenle eğitim öğretim yılını tamamladıklarını belirten Çağatay, yarın üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.