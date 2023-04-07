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07 Nisan 2023 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 17:00:00

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 9 Nisan'da yapılacak

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'nin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre 133 bin 91 adayın başvurduğu sınav için 77 ilde 463 bina ve 5 bin 601 salon kullanılacak.

Sınav, 83 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 4 Mayıs'ta açıklanacak.

"ARTAN ADAY SAYISINA GÖRE SINAV GÖREVLİSİ SAYISINI ARTIRIYORUZ"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl sınava başvuran aday sayısının geçen yıla göre yaklaşık 20 bin kişi arttığını bildirdi.

Adayların mağduriyet yaşamaması ve sınav güvenliği için aday sayısı oranında sınav görevlisini de arttırdıklarını belirten Ersoy, bu yıl sınavda 19 bin 404 kişinin görev alacağını kaydetti.

Sınava katılacaklara başarı dileyen Ersoy, "YDS/1'i 20 dilde uygulayacağız. En fazla aday 117 bin 386 ile İngilizce'de sınava katılacak. 8 bin 555 aday Arapça, 4 bin 380 aday Almanca dillerinde sınava katılacak." ifadesini kullandı.

Etiketler : ösym yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı yds

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