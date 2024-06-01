Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yarın 973 merkezde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 merkez ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu sınavın ilk oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak, yaklaşık 205 bin öğrenci, eğitim hayatlarına fen, anadolu ve sosyal bilimler liselerinde devam etmeye hak kazanacak.

Eğitim uzmanları Sadık Gültekin, Turgay Polat ve Marmaris'te özel bir okulda görevli çocuk psikoloğu Sinem Keşkek, sınava saatler kala öğrenci ve velilerin motivasyonunu yüksek tutacak önerilerini anlattı:

SORULARDA SÜRPRİZ YOK

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin: "Yarın olağanüstü bir gün değil. Sınavda herhangi bir sürpriz yok. Milli Eğitim örnek soruları yayınlıyor ve öğrenciler nasıl sorular çıkabileceğini çok net biliyor. Daha çok soruya doğru yanıt veren başaracak. Tek sınavla hayat kazanılmıyor ya da kaybedilmiyor. LGS'nin kaybedeni olmayacak, sonuçta kazanan da kazanamayan da liseli olacak. LGS'deki performansının muhasebesini iyi yapan üniversite sınavı için avantaj sağlayacak."

KAYGI HEDEF İÇİN GEREKLİ

Psikolog Sinem Keşkek: "Bugüne kadar öğrenciler ellerinden geleni yaptı. Şimdi arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Unutmayın ki, kaygılı ya da heyecanlı hissetmeniz doğal. Kaygılarınız ve heyecanınız sizi tetikte tutacak, hatta zamanı verimli kullanmanıza bile yardımcı olacak. Sınav sırasında branşları alışık olduğunuz sırayla çözmek, süreyi belli aralıklarla kontrol etmek, zor sorularla inatlaşmamak hedefe bir adım daha yaklaştıracaktır. Veliler son gün sınav konuşmasın. Bugün fiziksel yorgunluğa sebep olacak aktivitelerden uzak durulmalı."

GÜNLÜK RUTİNİ DEĞİŞTİRMEYİN

Eğitim Uzmanı Turgay Polat: "Ekstra heyecana, değişikliklere gerek yok. Veliler, sınav arifesinde çocuklarını sakin tutmaya çalışmalı. Sınavın içeriği hakkında konuşulması gerginliği arttırır. Çocukların güvenini arttırıcı söylemlerde bulunulmalı. Onları kapalı alanlardan uzak tutup açık havada gezdirmek gerginliği ve stresi azaltacaktır. Son gün ders çalışmasınlar, test çözmesinler, yoksa bildiklerini de karıştırabilir, unutabilirler. Ekstra titizlikler gösterilmesin, alışılagelmiş yaşam şeklinde mesela uyku saatlerinde değişiklikler yapılmasın. Alışılmadıkları yiyecek ve içecekler aksiliklere yol açabilir. En önemlisi şu bilinmeli ki, sınavın kaybedeni olmayacak, sonuçta hepsi liseye devam edecek."

ERKEN YATMAYA ÇALIŞMAYIN

Medicana Sağlık Grubu'ndan Uzman Klinik Psikolog İlayda Kutevu, öğrencilerde yaygın olarak görülen sınav kaygısını yönetmek için önerilerde bulundu: "Öğrenci, sınava çalışsa da çalışmasa da genel olarak bir başarısızlık korkusu yaşar. 'Çok çalıştım ama yapamadım, başarısız oldum' cümlesi çok sık kullanılır. Özellikle mükemmeliyetçi kişilerde yoğun kaygı durumu yaşanabilir. Sınava planlı, programlı ve zamana yayarak çalışmak oldukça önemli. Sınavdan önce iyi bir uyku uyumak ve dinlenmek aynı zamanda beslenme düzenine dikkat etmek önemli. Son gün özellikle öğleden sonra çay, kahve, enerji içeceği gibi uyku düzenini etkileyecek içecek tüketiminden kaçınılmalı. Son gece gaz yapan yiyeceklerden, soğuk yenen meyvelerden ve dondurmadan da uzak durmak gerekir. En sık yapılan hatalardan biri de sınavdan önceki gece erken yatmaya çalışmaktır. Stresle beraber erken uyumaya çalışmak uykuya dalmayı daha da zorlaştırır."