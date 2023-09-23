Uzman öğretmenlikle ilgili yeni karar! Bakan Tekin duyurdu

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23 Eylül 2023 Cumartesi 12:02:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 12:02:00

Uzman öğretmenlikle ilgili yeni karar! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, "En az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizin en önemli konularından birisi kariyer basamakları oluyor. Bu konuda nihai çözüm için AYM'nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Etiketler : milli eğitim bakanı yusuf tekin öğretmenlik
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