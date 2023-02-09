Üniversitelerde eğitim öğretime erteleme
Kaynak: AA
YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." denildi.
- Üniversitelerde eğitim öğretime erteleme
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