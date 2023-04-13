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13 Nisan 2023 Perşembe 15:20:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 15:20:00

Üniversite adayları sınava Millet Kütüphanesindeki "Raunt" sistemiyle hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesince, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan adaylar için kullanıma sunulan "Raunt" programına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

"Türkiye'nin ilk kişiye özel üniversiteye hazırlık çözümü" olarak tüm lise öğrencilerinin kullanımına açılan programı öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ağına bağlanarak kütüphane içerisinde ücretsiz kullanabiliyor.

Programa kaydolmak için "https://www.raunt.com/millet-kutuphanesi" internet adresindeki formun doldurulması gerekiyor.

SMS, elektronik postayla gelen kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle programa giriş yapan öğrenciler, yapay zeka desteğiyle hedefine özel çalışma programı hazırlayabiliyor.

Üç farklı çalışma stratejisi bulunan programda, 350 binden fazla soru ve çözüm videosu, 1000 saatten fazla ders anlatım videosu yer alıyor.

Öğrenciler, 15 Temel Yeterlilik Testi ve 15 Alan Yeterlilik Testi olmak üzere 30 deneme sınavı ile önceki yıllarda çıkmış ÖSYM sorularına da program içeriğinden ulaşabiliyor.

"PROGRAMIN BENİ BİR ADIM DAHA ÖNE GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Uygulamayı kullanan üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Çınar Güzey, sınava az bir zaman kaldığını ve önüne gelen her soruyu çözmeye çalıştığını söyledi. Programı düzenli kullandığını belirten Güzey, "ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu soruları sistemden görebiliyoruz. Bu bize çok fayda sağlıyor." dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Barış Özer de Raunt programıyla birçok içeriğe ücretsiz ulaşabildiğini kaydetti. Hayalinin Orta Doğu Teknik Üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği bölümünü kazanmak olduğunu belirten Özer, "Program, üniversite sınavında çıkabilecek sorulara karşı beklentimin oluşmasını sağladı. Bu programın beni bir adım daha öne geçirdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Sınava hazırlanan Hüseyin Efe Akyıldız da programın öğrencilere geniş imkanlar sunduğunu belirterek, "Çıkmış ve kritik sorular sınavlara daha iyi hazırlanmamızı sağlıyor. Özellikle konuların özet halinin yer alması daha çok işime yarıyor." dedi.

Etiketler : millet kütüphanesi öğrenci raunt üniversite sınavı

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