VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu
Gazze'de can kaybı 32 bin 623'e çıktı
Türkiye yerel seçim için sandığa gidiyor
Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 14,6 azaldı
CHP'de Sarıyer çatlağı! Özel'e cevap: Kendi adayını çek
"31 Mart yepyeni bir başlangıç olsun"
29 Mart 2024 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 10:30:00

Ülke geneli ortak sınav soru ve cevapları yayımlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sınavlarda ilk kez öğrencilerin kendi cümleleriyle yazdıkları açık uçlu ve kısa cevaplı sorular da kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 26-27 Mart'ta yapılan ülke geneli ortak sınavların soru ve cevapları yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ülke geneli ortak yazılı sınavlar sorunsuz şekilde tamamlandı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart'ta; 6. sınıf ve 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart'ta ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, ilk kez açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında 14 çoktan seçmeli soruyla birlikte 2 açık uçlu soru kullanıldı. 6. sınıf matematik yazılı sınavında ise 10; 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı yazılı sınavında 7 ve 9. sınıf matematik yazılı sınavında ise 8 açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

ÖĞRENCİLER KENDİ CÜMLELERİYLE YAZDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılan ülke geneli ortak sınavlarda ilk kez kullanılan açık uçlu sorularda öğrenciler, cevapları kendi cümleleriyle yazdı.

Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf Türkçe dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından, diğer dersler için de okul müdürlüklerinin karar doğrultusunda zümreler, ilgili dersin öğretmenleri ya da komşu okul zümre öğretmenlerince yapılacak.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK

Türkçe dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav sonuçları ise ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

Etiketler : meb ortak sınav soru ve cevapları
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX