Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.