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Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
08 Aralık 2023 Cuma 10:19:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 10:19:00

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sonuçlar için tıklayın.
Etiketler : kaçak içki türkiye yurt dışından öğrenci kabul sınavı sonuç
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