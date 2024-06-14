Türk Telekom'un TahtApp uygulamasını kullanan Günışığı çocukları karnelerini aldı

Türk Telekom, teknolojinin ve dijitalleşmenin sunduğu imkânları eğitime entegre ederek fırsat eşitliğini kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile yaygınlaştırıyor. Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi, az gören çocukların erken müdahale ile görme yetilerini artırmalarını ve engelsiz akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim almasını sağlıyor. Günışığı Projesi kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile az gören çocuklar sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamera ile algılayarak, tabletlerinde gerçek zamanlı görebiliyor. 14 ilde 50 okulda kaynaştırma sınıflarına kurulan TahtApp uygulaması ile öğrenciler, dersi dinleyip eş zamanlı tahtayı tabletten takip edebiliyor.

"TÜRKİYE'YE DEĞER KATIYORUZ"

Bir buçuk aylıkken az gören tanısı konan, Pendik Orhangazi Ortaokulu öğrencilerinden Günışığı çocuğu Eyüp Kaan Ekinci'nin, 2024 yılı Ocak ayında tanıştığı TahtApp uygulaması ile derslere katılımı artarken, geçen yıllara göre yükselen başarısı dikkat çekiyor. Takdir alarak başarısını belgeleyen Ekinci'ye karnesini veren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkesi 'değerli hissettirme' vizyonu ile ilerliyoruz. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile, az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla 'Türkiye'ye Değer' çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

UYGULAMA TAKDİR GETİRDİ

Karnesini Ümit Önal'dan alan Eyüp Kaan Ekici duygularını şöyle ifade etti: "Bu proje benim okul hayatımda büyük bir fark oluşturdu. Arkadaşlarımla eş zamanlı dersleri takip etme olanağım oluyor. Bu proje ile başarım da katlandı. Bize bu imkânı sağlayan Günışığı Projesi ve TahtApp uygulamasını geliştiren Türk Telekom'a çok teşekkür ediyorum."

1.000'İN ÜZERİNDE ÇOCUĞA ULAŞILDI

Proje, total kör tanısı konan ve görme engelliler okullarında Braille alfabesiyle eğitim alan yüzde 1 ile 10 arasında ışık algısı olan çocukların; erken müdahale eğitimi alarak eğitimlerine engelsiz akranları ile aynı şekilde, aynı okul ve sınıflarda, kaynaştırma modeli ile devam etmelerini hedefliyor. Proje kapsamında 14 ilde ve 50 okuldaki kaynaştırma sınıflarına kurulan TahtApp ile, okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan Günışığı çocuklarının sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmaları sağlanıyor. 2014 yılında başlayan proje ile Türk Telekom, az gören çocukların 'erken müdahale eğitimi' almalarına destek oluyor, toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Günışığı Projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden az gören binin üzerinde çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti. Projenin 2018 senesinde hayata geçirilen "Okulumda Günışığı" ayağı ile de Günışığı çocuklarının eğitim gördüğü okullardaki eğitimcilerin az gören eğitimi hakkında bilgilendirilmesi sağlandı ve 2018 yılından itibaren 6 bin eğitimciye farkındalık semineri verildi.