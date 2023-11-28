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28 Kasım 2023 Salı 13:15:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 13:15:00

TÜBİTAK Başkanı Mandal: KKTC'deki tüm üniversitelerin TÜBİTAK programlarına ulaşabilmesi mümkün olabilecek

Kaynak: AA

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerimiz gibi TÜBİTAK programlarına ulaşabilmesi mümkün olabilecek." dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerimiz gibi TÜBİTAK programlarına ulaşabilmesi mümkün olabilecek." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'de bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu ve bu ziyaretlerin temelini, 2009'da TÜBİTAK'la KKTC arasında imzalanan işbirliğinin oluşturduğunu belirten Mandal, özellikle araştırma projelerinin Türkiye'deki sisteme dahil edilmesiyle ilgili bir yeniliğe adım atıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Ada'ya ziyarette bulunduğunu hatırlatarak "Özellikle buradaki üniversitelerimizin, Türkiye'deki bir akademisyen gibi, Türkiye'deki bir araştırmacı gibi, TÜBİTAK'ın sistemlerine ulaşıp 2009'da başlamış olan sürecin bir üst aşamaya taşınması yani tüm destek programlarına başvurabilmesi ve onun akabinde de buradaki yani Ada'daki araştırma ekosistemini geliştirilmesine yönelik (ziyaretler)." diye konuştu.

KKTC'deki temaslarına ilişkin Prof. Dr. Mandal, KKTC'deki üniversitelerin, Milli Eğitim Bakanlığının daveti, tüm üniversite hocalarının katılımıyla etkin ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Mandal, toplantıda özellikle bu sürecin nasıl ilerleyeceği ve KKTC'deki üniversitelerin görünürlüğünün, araştırma temelli gelişiminin, Türkiye'deki gelişiminin, Türkiye'deki üniversitelerle daha fazla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik, bu programın nasıl uygulanacağına ilişkin konuların ele alındığını anlattı.

KKTC ziyaretinin en anlamlı kısmının Milli Eğitim Bakanı'nın başkanlığında ve üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla birlikte gerçekleştirilen istişare toplantısı olduğuna işaret eden Mandal, TÜBİTAK olarak sürecin yürütülmesi için çalışılacağını aktardı.

Mandal, "Belki konunun böyle teorik kısmından daha çok pratik kısmıyla konuşacak olursak artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversiteler, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerimiz gibi, TÜBİTAK programlarına ulaşabilmesi mümkün olabilecek. Ben, iki devletin ve komşu devletin stratejik devletin, bu insan kaynaklı ve araştırma temelli gelişimine önemli bir katkıda bulunacağını düşünüyorum bu sürecin. Biz TÜBİTAK olarak bunu uygulama noktasında hazırız, bu ziyaretler karşılıklı olan ziyaretler de bunu daha da kuvvetlendirdi perçinledi." diye konuştu.

"ADA'NIN STRATEJİK GÜCÜ EĞİTİM"

Mandal, Ada'nın stratejik gücünün "eğitim" olduğunu vurgulayarak "Dolayısıyla TÜBİTAK'ın buradaki gücü veya bu işbirliğinin protokolünün gücü, buradaki üniversitelerin daha nitelikli eğitim verebilmesi için araştırma gücünü geliştirmesine yönelik..." ifadesini kullandı.

KKTC'deki mevcut üniversitelerin eğitim bileşeninin kuvvetli şekilde ilerlediğini belirten Mandal, üniversitelerin araştırma gücü ve bileşeni olması gerektiğine dikkati çekti.

"O yüzden bunun, Ada'nın her anlamdaki gelişimine ve özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ülke olarak tanınmasına fayda sağlayacağını düşünüyorum." diyen Mandal, şunları kaydetti:

"Buradaki 23 üniversiteden çıkacak olan araştırmanın dünyadaki görünürlüğü, saygınlığı bunun diplomatik anlamda, siyasi anlamda, her düzeyde ülkenin de kalkınmasına sadece buradaki hocaların değil, projenin desteklenmesi olarak görmek yanlış olup ülkenin gelişmesine tanınmasına da fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum."

TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mehmet Fatih Kacır'a TÜBİTAK'ın çalışmalarına verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Etiketler : tübitak hasan mandal kktc üniversite
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