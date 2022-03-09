VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar savaş suçu'
Kurtulmuş: Bunun hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz
Türkiye'de 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
Çavuşoğlu ve Dönmez İsrail'e gidecek
Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi? ÖSYM açıkladı
Başkan Erdoğan: İsrail ile enerji alanında iş birliğine hazırız
Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi
AB liderleri yarın Ukrayna gündemiyle Paris'te buluşacak
Kar yurdu yeniden etkisi altına aldı: 6 ilde okullar tatil edildi
‘İyiliğin Kadınları' sergide buluştu!
Orbiter, 26 Mart'ta Güneş'e en yakın konumda olacak
İyimser insanlar daha uzun yaşıyor
Torununun torununun çocuğunu gördü!
Yılın ilk eriğinin kilosu 600 TL
Önce ailesinin sonra tüm engellileri sesi oldu
AB: Rusya Ukrayna'yı sivil gözetmeden bombalayacak
Tüketicileri daha ileri seviyede koruyacak yeni düzenlemeye ilişkin detaylar netleşiyor
Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Ankara'da
SSB Başkanı Demir'den dikkat çeken çıkış
TEKNOFEST 2022'de İlk Kez Düzenlenen Özel Bir Yarışma: Çip Tasarım Yarışması
Rusya: ABD ekonomik savaş ilan etti
Volkan Tarı Türkiye'de Reklamcılık ve Medya Sektörü Hakkında Açıklamada Bulundu
İstanbul'da okullar tatil edildi
09 Mart 2022 Çarşamba 19:34:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 19:34:00

Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi? ÖSYM açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Kovid-19 testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, "Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Kovid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır."

Etiketler : Kovid-19 e-Nabız ÖSYM
Feyyaz mutfakta başarılı

Feyyaz mutfakta başarılı
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Annenin gönlünü fethetti

Annenin gönlünü fethetti
Kadın olmanın zorluklarını anlattı

Kadın olmanın zorluklarını anlattı
Yaban hayvanlarına özel hastane

Yaban hayvanlarına özel hastane
Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar

Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar
31 yıldır babasını arıyor

31 yıldır babasını arıyor
İşlerine karışmam

İşlerine karışmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER