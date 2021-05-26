Telafi eğitimi başlıyor! Bakan Selçuk açıkladı

Eğitimde de normalleşme süreci başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntıları gidermek için telafi eğitimi sürecinin başlayacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" paylaşımını yaptı.

1 HAZİRAN SONRASI TAKVİMİ

Kademeli normalleşme dönemiyle birlikte okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçmişti.

Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı.

Bakanlık 1 Haziran sonrası için yüz yüze eğitim ile ilgili yeni kararlarını açıklayacak.