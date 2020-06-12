  • BIST
    109902
  • Dolar
    6,8298
  • Euro
    7,7258
  • Altın
    382,3830
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ziya öğretmen canlı yayında müjdeyi verdi
BM'den Yunanistan'ın sığınmacıları Türkiye'ye 'geri itmesine' tepki
Fahrettin Altun'dan Twitter'a sert tepki: İdeolojik kara propaganda makinasına dönüştü
Gaziantep'te 650 kök hint keneviri ele geçirildi
İletişim Başkanı Altun'dan Twitter'ın hesap kapatma kararına kınama
Söke'deki yangın Milli Park'a sıçramadan söndürüldü
Jetler peş peşe havalandı: TSK'dan Akdeniz'de "gövde gösterisi"
Salgın 395 milyon kişiyi daha aşırı yoksullaştırabilir
Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi sert düştü
Ekonomistler ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
Sınava girecek öğrencilere danışmanlık desteği
Balıkesir'de deprem! Son depremler...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'ye 'Metin Topuz' tepkisi
Brezilyalılar, koronavirüs tedbirlerini yeterince almayan hükümeti plaja mezar kazarak protesto etti
İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı
AB'de sanayi üretiminde sert düşüş
Erciyes'teki hortum ilginç görüntü oluşturdu
Dilara Narin'den altın madalya
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi 'aktivasyon' çalışması yaptı
Türkiye Libya'da güç dengelerini değiştirdi! Müttefikleri Hafter'den kurtulmanın yollarını arıyor
Böyle iğrençlik görülmedi... Ambulansta sağlıkçıya cinsel taciz!
Hafter'in uçağı Karakas'a mı indi?
Kayseri'de yılanlara seslenen adam! Metresini 300 TL'den yakalıyor
12 Haziran 2020 Cuma 15:41:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 15:42:00

Sınava girecek öğrencilere danışmanlık desteği

Kaynak: IHA

ABONE OL

Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020 ve LGS 2020'ye girecek olan 8'inci sınıf öğrencileri için de online psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

8’inci sınıf öğrencisi LGS ile 12’nci sınıf öğrencisi YKS’ye hazırlanan ve sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olmak için Tepebaşı Belediyesi tarafından öğrenciler sınav kaygıları hakkında psikolojik danışmanlık hizmeti alıyor. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti, tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi’nin, “www.tepebasi.bel.tr” adresli web sitesinden randevu alabiliyor. Hafta içi her gün, mesai saatlerinde verilen hizmet ile öğrenciler; sınav tarihi, sınav sürecinde hissedilen baskılar, hazır hissetmeme gibi hususlarda danışman desteği alıyor. Destek hizmeti ile onlarca öğrencinin sınava yönelik kaygı düzeylerini azalırken, davranışsal, duygusal, zihinsel süreçlerini anlamlandırmalarına, problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine katkı sağlanıyor.

“BİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK, GENÇLERİMİZE DESTEK OLMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUM”

Hafta içi her gün, mesai saatlerinde verilecek olan hizmet hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sınava hazırlanan öğrencilere moral vererek, “Bir belediye başkanı olarak, gençlerimize destek olmayı çok önemsiyorum. Korona virüs (Covid-19) sürecinde bu stresi yaşamak gerçekten zor. Ancak LGS’ye hazırlanan gençlerimiz, bu güçlüğü de omuzlayacaklardır. Bizler de her zaman olduğu gibi bu süreçte de YKS ve LGS’ye girecek olan gençlerimizin yanındayız ve girecekleri sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER