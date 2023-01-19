Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-11 Ocak tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.