Samsun Üniversitesi'nden büyük başarı

"Nitelikli öğretim ve araştırma imkanları sunan, Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen bir üniversite olmak" misyonuyla 4 yıl önce kurulan Samsun Üniversitesi, üst düzey eğitim ve araştırmalarıyla Türkiye'nin için katma değer üretmeye devam ediyor.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" ile "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2022-1. dönem çağrı sonuçları açıklandı.

İFTİHARLA SUNUYORUZ! @TubitakBIDEB 2209 (A ve B) programları 2022 yılı 1. dönem sonuçlarına göre 104 projemiz desteklendi. 183 üniversite arasında en çok proje desteği alan 1️⃣1️⃣., öğrenci başına düşen proje sayısına göre ise 1️⃣. üniversite olduk.



»»» https://t.co/1ozcYPIQQ9 pic.twitter.com/3JW05jdO13 — Samsun Üniversitesi (@samsun_univ) November 21, 2022

Samsun Üniversitesi'nin 24 farklı bölümünden 104 proje desteklenmeye değer bulundu. Bu sonuçlara göre Samsun Üniversitesi Türkiye genelinde en çok proje desteği alan onbirinci, öğrenci başına düşen proje desteği sayısına göre ise birinci üniversite oldu.

Samsun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize, danışman hocalarımıza, sanayi danışmanlarımıza ve Teknoloji Transfer Ofisimizin bütün çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Her biri birer lisansüstü araştırma konusu olabilecek projelerin ilk adımlarını lisans projelerinde atacak öğrencilerimize 12 aylık araştırma sürecinde başarılar diliyoruz. 159 öğrencimizin, 69 hocamızın danışmanlığında 24 farklı bölümde hazırladığı 104 proje başlığının çeşitliliğini, misyon ve vizyonumuzda belirtilen hedeflere ulaşabilmemizin umut verici adımları arasında görüyoruz" denildi.

Samsun Üniversitesi akademi dünyasındaki başarısını İFTİHARLA SUNUYORUZ! mesajıyla paylaştı.