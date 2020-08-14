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Şampiyonların tercihi bu yıl da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu
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14 Ağustos 2020 Cuma 14:59:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 15:38:00

Şampiyonların tercihi bu yıl da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu

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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yüzdelik dilimi kontenjanı artırılmasına rağmen yükseldi. Geçen sene 1.17 olan taban yüzdeliği, bu sene yüzde 0.74 oldu. Ayrıca, iki LGS birincisi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih etti.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin taban puanı bu sene de arttı. 500 tam puanla yüzde 0.01 yüzdelik dilimle iki Türkiye birincisi okula yerleşirken, taban dilim ise yüzde 0.74 oldu.

YÜZDELİK DİLİM 0,74'E YÜKSELDİ

Okulun geçen sene 150 olan kontenjanı, bu sene 180'e çıkarılmasına rağmen, 2019'da yüzde 1.17 olan taban yüzdeliği, 2020'de yüzde 0.74'e yükselmiş oldu.

108 ERKEK, 72 KIZ ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleşen erkek öğrenci oranı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi arttı. 180 yeni öğrencinin 108'i erkek, 72'si kız öğrenci oldu.

EN ÇOK ÖĞRENCİ GÖNDEREN İL

Öte yandan, bu sene okula 51 farklı şehirden öğrenci yerleşti. Öğrencilerin yüzde 64.5'i İstanbul dışından Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih etti. En çok katılım 9 öğrenciyle Sakarya, 8'er öğrenciyle Balıkesir ve Kocaeli ve 7 öğrenciyle Ankara'dan oldu.

EN ÇOK ÖĞRENCİ GÖNDEREN İLÇE

İstanbul içinden de katılımın yüzde 35'i farklı ilçelerden oldu. En çok öğrenci gönderen ilçeler Pendik (10), Üsküdar (8), Kartal (7) ve Başakşehir (6) oldu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne en çok öğrenci gönderen okullar ise şöyle:

Eskişehir / OdunPazarı - Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu: 5 öğrenci

İstanbul / Sancaktepe - Abdurrahman Gazi İmam Hatip Ortaokulu: 4 öğrenci

Antalya / Muratpaşa - Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi: 3 öğrenci

Bursa / Yıldırım - Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi: 3 öğrenci

İstanbul / Pendik - Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi: 3 öğrenci

Osmaniye / Merkez - Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu: 3 öğrenci

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne en yüksek puanla yerleşen öğrenciler ise şöyle:

Yasin Yazıcı - Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman AİHL

Ayşe Bahar Taktak - Kocaeli Özel Cebir Ortaokulu

Muhammed Selim Akı - Bolu Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu

Ezgi Sıla Kılıçaslan - Samsun Nazmiye-Ünal Soğancı Ortaokulu

Emirhan Güzelhan - Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu AİHL

Melike Sevde Ermiş - Giresin Gedikkaya Ortaokulu

Eneshan Palacı - Bolu İmam Hatip Ortaokulu

Abdurrahman Avsan - Denizli Servergazi İmam Hatip Ortaokulu

Yusuf Talha Çetinkaya - Karabük Mevlana İmam Hatip Ortaokulu

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni öğrencilerinden yüzde 64.4'ü imam hatip ortaokulundan, yüzde 35.6'sı ise ortaokuldan mezun oldu. 

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