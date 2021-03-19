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19 Mart 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 16:30:00

Reklam ve Pazarlama Zirvesi katılımcılarını bekliyor

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Türkiye'nin ISO 9001:2015 Kalite Belgesi'ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl da katılımcılarını bekliyor.

Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlama dünyasının geleceği gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi'21, Türkiye İhracatçılar Meclisi Ana Desteğiyle ve WORLDEF Platin Desteğiyle 25-26 Mart tarihlerinde Focus on Event online etkinlik platformunda gerçekleşecek.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi'21 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Reklam ve Pazarlama Zirvesi'21'in bu seneki kesinleşen konuşmacıları ise şöyle:

* Barış Erdim – Toyota Türkiye CMO

* Çağanur Atay Uçtu – MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi, Pazarlama & Kurumsal İletişim Direktörü

* Kübra Orakçıoğlu – Damat/Tween Global Pazarlama Direktörü

* Buket Melis Orakçıoğlu – Damat/Tween Dijital Medya & İçerik Pazarlama Müdürü

* Pınar Lafçı Togay – Domino's Pizza Pazarlama Direktörü

* Nihal Gül – LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı

* Gökhan Alacahanlı – Samsung Turkey Mobil İş Birimi, Pazarlama İletişimi Ekip Lideri

* Mert Uygur – Samsung Turkey Veriye Dayalı Pazarlama & Müşteri İlişkileri Bölümü Ekip Lideri

* İlker Dağlı – Cheil Worldwide Turkey Kreatif Direktörü

* Ayşe Aydın – Publicis Groupe Turkey Kreatif Direktörü

* Karpat Polat – K A R P A T Kreatif Kurucu

* Arda Erdik – Tribal Worldwide İstanbul Ajans Başkanı & Yaratıcı Yönetmen

* Haluk Erkmen – Puck Global Ajans Kurucu Başkanı

* Ömür Kula Çapan – Primer Tasarım ve Marka Danışmanlığı Kurucu Ortağı

* Odisseas Sevsevme – Alametifarika Kreatif Direktörü

* Erdem Sezdirmez – Radyo D Reklam Satış Grup Başkan Yardımcısı

* Fatih Uslu – Radyo D Radyo Programcısı, Dj, Oyuncu

* İrfan Aslanhan – Radyo D – Yayın Yönetmeni

* Gürol Yılmaz – Fedo Reklam Genel Müdürü

* Burak Bozkurt – 51 Digital Influencer Network Kurucusu ve Direktörü

* Alper Rende – Influencer

* Mehtap Algül – Influencer

Etiketler : reklam ve pazarlama zirvesi öğrenci kulübü etkinlik
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