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10 Eylül 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 11:00:00

Özel yurtlara zam sınırı getirildi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel yükseköğrenim yurtlarına yapılacak fiyat artışına sınırlama getirdi. Yapılabilecek en yüksek zam oranı Yİ-ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak.

Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurtlar, aylık barınma hizmeti ücretini her yıl temmuz ayı sonuna kadar belirleyerek bulunduğu ildeki gençlik ve spor il müdürlüğüne bildirilecek. Yeni açılan yurtların, aylık barınma hizmeti ücretini açıldıktan sonra 1 ay içinde belirleyerek il müdürlüğüne bildirmesi gerekecek.

Bildirilen ve il müdürlüğünce onaylanan ücretin üzerinde ücret alınamayacak.

Barınma hizmeti ücretine yapılacak en yüksek zam oranı, bir önceki öğretim yılında il müdürlüğüne bildirilen ücrete temmuz ayında açıklanmış olan 12 aylık ortalama "(Yİ-ÜFE ile TÜFE'nin toplamının yarısı) oranına beş puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamayacak.

Kayıtlı öğrencilerin zam oranı hesaplanırken de kaydın yenilendiği tarih baz alınacak. Ancak öğrencilerin ders yılı bitmeden kuruma kayıt yenileme başvurusunda bulunması gerekecek.

Depozito ne kadar olacak?

Kurumlar barınma hizmeti ücretinin 1 aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilecek. Öğrencinin kuruma verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilecek.

Etiketler : gsb yurt zam
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