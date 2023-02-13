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13 Şubat 2023 Pazartesi 21:22:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 21:22:00

Özel okullardan 20 bin depremzede öğrenci için burs kararı

Kaynak: AA

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Özel okullar, deprem bölgesindeki 20 bin öğrenci için 68 ildeki okullarda ücretsiz kontenjan açtı.

Özel okul dernek ve platformlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki öğrencileri ikinci dönem burslu okutma kampanyasında, 68 ilden 2 bini aşkın okul, 20 binden fazla öğrenci için ücretsiz kontenjan tahsis etti.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformunca yapılan ortak açıklamada, depremlerin yaşandığı bölgeden göç eden öğrencilerin, ikinci dönem boyunca özel okullarda tam burslu olarak okutulacağı açıklanmıştı.

Bu kapsamda, kampanyaya destek olan tüm özel okullar, misafir öğrenci kontenjanlarını "www.misafirogrenci.org" üzerinden ilan ediyor.

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, misafir öğrenci uygulamasının, depremin 4. gününde hazır hale getirildiğini ifade etti.

ÖZEL EĞİTİM KURSLARI VE KURUMLAR DA SİSTEME DAHİL OLACAK

Geçen süre içerisinde, 68 ilden 2 bini aşkın okulun 20 binden fazla öğrenci için ücretsiz kontenjan tahsis ettiğini bildiren Aydın, bu kapsamda alınan öğrencilerin eğitim, yemek, kitap ve kırtasiye giderlerinin kurumlar tarafından karşılanacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"İlave olarak, velilerimizin desteği ile evlerde, yazlıklarda ya da otellerde barınma imkanı olmayan ailelere destek verilecek. Öncelik, evini, gelirini ve yüz yüze eğitim imkanını tamamen kaybetmiş ailelere verilecek. Proje koordinatörümüz Gökhan Ünlüer ve ekibi 7 gün 24 saatlik bir çalışma temposuyla sistemi sürekli geliştiriyorlar. Birkaç gün içerisinde çok daha yüksek kontenjan sayılarına ulaşmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında, dönem sonuna kadar verilecek bu desteğin uzun vadeli hale gelmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Yine özel öğretim kursları ve özel eğitim kurumları da birkaç gün içerisinde sisteme dahil olacaklar ve depremzede ailelere desteğimiz katlanarak artacak."

Etiketler : depremzede ücretsiz kontenjan özel okul

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