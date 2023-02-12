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12 Şubat 2023 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 12:30:00

Özel okullar, depremden etkilenen öğrenciler için 50 ilde 404 okulda kontenjan açtı

Kaynak: AA

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Özel okul dernek ve platformlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki öğrencileri ikinci dönem burslu okutma kampanyasına 50 ildeki 404 okul katıldı. Burslu okutulacak öğrenci sayısı 5 bine ulaştı.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformunca yapılan ortak açıklamada, depremlerin yaşandığı bölgeden göç eden öğrencilerin, ikinci dönem boyunca özel okullarda tam burslu olarak okutulacağı açıklanmıştı.

Bu kapsamda, kampanyaya destek olan tüm özel okullar, misafir öğrenci kontenjanlarını "www.misafirogrenci.org" üzerinden ilan etmeye başladı.

50 İLDE 404 OKUL İÇİN KONTENJAN AÇILDI

Proje koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "misafirogrenci.org" sitesine 50 ilde faaliyet gösteren ulusal ve yerel 404 okulun kayıt yaptırdığı, 5 bini aşkın misafir öğrenci kontenjanına ulaşıldığı, öğrenci kontenjanın hızla arttığı kaydedildi.

Depremden olumsuz etkilenerek şehir değiştirmek durumunda kalan aileler, "misafirogranci.org" sitesi üzerinden okullardaki misafir öğrenci kontenjanından yararlanmaya davet edildi.

Proje için oluşturulan "misafirogrenci.org" sitesinin ana sayfasında haritadan yaşayacakları şehri seçecek olan depremzede aileler, özel okulların oluşturduğu kontenjanlardan, yemek ve kitap dahil hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Etiketler : özel okul deprem öğrenci kontenjan

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