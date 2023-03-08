ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Mart mesai saati bitimine veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından 13 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-YDS/1 sınavı yapılmayacak. Sınava, bu illerdeki merkezlerde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Bu illerde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa'da, Hatay olanlar Adana'da, Kahramanmaraş olanlar Gaziantep'te, Malatya olanlar Elazığ'da sınava alınacak.

2023-YDS/1 sınavına başvuran adaylar, 13 Mart saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.