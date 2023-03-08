VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB duyurdu: 2 terörist öldürüldü
Mısır Dışişleri Bakanı: Yıkıcı deprem bizi çok üzdü
Hikayemizle kalplere girdik
Köpeğimi kimse korkutamaz
Birbirimize ihtiyacımız var
GPS ile takip edilen Leylek İstanbul'da
Nemrut yıkılmadı
Deprem sonrası renk değişimi
İş yerini aşevine çevirdi
WhatsApp gruplarının 'son kullanma tarihi' olacak
Yaralar sarılıyor
Özlemi dinmiyor
Hastanede moral ziyareti
Çocuklar için bağış çağrısı
Saplantılı hayrana 3 ay uzaklaştırma
Artık o bir korist
Hayat devam ediyor
Arıca, yönetmen koltuğunda
Afetzedelere kira desteği
Usta isimlere onur ödülü
Oscar'a kardeşi gidecek diye üzgün
Bakanlıktan kıymetli maden rafinerilerine faaliyet izni için başvuru hatırlatması
"Sıvılaşma vasfı olan tarım arazisinden, faydan uzak duracağız"
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
08 Mart 2023 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 17:00:00

ÖSYM'den YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

Kaynak: AA

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 9 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için bugün başlayan geç başvuruların 13 Mart'a kadar süreceğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Mart mesai saati bitimine veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından 13 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-YDS/1 sınavı yapılmayacak. Sınava, bu illerdeki merkezlerde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Bu illerde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa'da, Hatay olanlar Adana'da, Kahramanmaraş olanlar Gaziantep'te, Malatya olanlar Elazığ'da sınava alınacak.

2023-YDS/1 sınavına başvuran adaylar, 13 Mart saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Etiketler : ösym yds başvuru

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX