VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deyrizor'da PKK terörü sürüyor: 8 Arap gencini alıkoydular
İçişleri Bakanlığından "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Asayiş ve Trafik Tedbirleri" konulu genelge
Aliyev: Etkinliğimizde elbette KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır
TJK 2022 Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu! Lig Radyo'dan Kerem Vatan'a 2. kez ödül...
Sivil Toplum Kuruluşlarından çağrı: Gençler ve aileler sabah namazında buluşuyor
Milli futbolcular kritik maç öncesi taraftarlarla buluştu
07 Eylül 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 17:15:00

ÖSYM ve Türksat arasında işbirliği protokolü imzaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Türksat Bilişim arasında bilgi ve iletişim teknolojileri konularında işbirliği protokolü yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Türksat'ın Gölbaşı merkez kampüsünde gerçekleştirilen protokol, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok arasında imzalandı.

İşbirliğiyle, bilişim ürün ve hizmetleriyle uydu, kablo hizmetleri gibi başlıklarda verimliliğin arttırılması hedeflendi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, protokol çerçevesinde oluşturacakları ortak çalışmayla birçok alanda daha verimli çalışma üreteceklerini, Türksat'ın tecrübesinin, ÖSYM'ye yeni teknolojilere uyum ve geliştirme noktasında büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Etiketler : ösym türksat işbirliği protokol
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX