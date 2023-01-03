ÖSYM: KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.
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