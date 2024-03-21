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21 Mart 2024 Perşembe 10:16:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 10:16:00

ÖSYM duyurdu! MSÜ sınav sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Mart 2024'te yapılan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Etiketler : milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı sınav sonuçları
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