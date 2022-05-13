ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! Başvurular başladı

ÖSYM Başkanı Aygün, "3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır." açıklamalarında bulundu.
ÖSYM Başkanı Aygün: "3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır."
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3 Temmuz 2022
2022-DGS başvuru kılavuzu
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