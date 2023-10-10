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ÖSYM: 2023-DGS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
10 Ekim 2023 Salı 10:16:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 10:16:00

ÖSYM: 2023-DGS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Eylül-4 Ekim'de tercihleri alınan 2023-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim'de yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Etiketler : ösym dgs ek yerleştirme sonuçları
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