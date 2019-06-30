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30 Haziran 2019 15:57 | Pazar

Ön lisans başarı puanı hesaplama nasıl yapılır? DGS puan hesaplama değerlendirmesi!

Ön lisans başarı puanı hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. DGS puan hesaplama değerlendirmesi de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 81 il ve 88 sınav merkezinde bu sabah gerçekleştirildi. Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS saat 10.15'te başladı ve adaylara 150 dakika süre tanındı. DGS'de 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. DGS puan hesaplama, Ön lisans başarı puanı hesaplama gibi merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte DGS hakkında tüm merak edilenler...

Ön lisans başarı puanı hesaplama nasıl yapılır? yoğun bir şekilde araştırılıyor. DGS puan hesaplama değerlendirmesi nasıl olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ön lisans programlarından lisans  programlarına geçmek isteyen toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS ÖSYM tarafından 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi. DGS'nin tamamlanmasının hemen ardından gözler DGS sonuçlarına ve puan hesaplamalarına çevrildi. Ön lisans başarı puanı hesaplama ve DGS puan hesaplama gibi merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz. İşte tüm detaylar... 

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 
2019-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. 

2019-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir (“AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde).
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.”

2019-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

DGS PUANININ HESAPLANMASI
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.  DGS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin  "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. 

 

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