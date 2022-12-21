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21 Aralık 2022 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 17:51:00

On binlerce genç aynı anda selamlaştı

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TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kitap Kurdu yarışmasını gençlere anlatmak amacıyla gerçekleştirilen “Selam Ver” çalışması ortaokullu gençlerden yoğun ilgi gördü.

"Selam verilmedik genç kalmayana dek.." düsturuyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen #SelamVer çalışması, ortaokullu gençlerden yoğun ilgi gördü.

81 il, 571 ilçede temsilciliği bulunan TÜGVA, hem projelerini anlatmak hem de gençlerle aralarındaki bağı güçlendirmek için tüm Türkiye'de aynı anda teşkilat mensuplarıyla sahaya indi.

Bir gün içerisinde 5 bine yakın ortaokulu ziyaret eden TÜGVA gönüllüleri; on binlerce gence selam verip, Kitap Kurdu yarışmasını anlattı.

OKUMA SEFERERLİĞİNDE HEDEF 150 BİN GENÇ

Daha önce Taksim Atatürk Kültür Merkezinde lansmanı gerçekleştirilen proje için, bu yarışmanın ülke genelinde büyük bir "Okuma Seferberliği" olduğunu vurgulayan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci : "Genç arkadaşlarım kitap okumayı daha çok sevsin, severek öğrensin diyerek projemizi hayata geçirmiştik. Yalnızca 2021 yılında dahi 40 bini aşkın genç arkadaşımıza ulaştık. Sınava giren ve derece yapan arkadaşlarımıza da hediyelerini takdim ettik. Bu yıl da beklentimiz büyük. 150 bin arkadaşımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasını istiyoruz!" demişti.

BÜYÜK PROJEYE BÜYÜK ÖDÜLLER!

Son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu yarışmaya "tugva.org" üzerinden başvuran ortaokullu öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okuyacak. Sınav maratonu da tamamlandıktan sonra 1.'ye Balkan Turu (ailesinden 2 kişi ile birlikte) + İpad Pro, 2.'ye İpad Pro, 3.'ye elektrikli scooter ve daha fazlası olmak üzere, dereceye giren öğrencilere takdim edilecek.

Etiketler : tügva selam türkiye gençlik vakfı
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