‘Okumanın yaşı yok' dedirtti

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12 Kasım 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 19:00:00

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75 yaşında Adıyaman Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Recep Sevinç, 47 yıllık hasretini vuslata çevirdi.

75 yaşında Adıyaman Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Recep Sevinç, 47 yıllık hasretini vuslata çevirdi. 1975 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazanan ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediği için devamsızlıktan kaydı silinen Recep Sevinç, çıkarılan öğrenci affıyla 47 yıl önceki hayalini gerçekleştirdi.

Öğrenci affıyla birlikte kaydını Adıyaman Üniversite İslami İlimler Fakültesi'ne yaptıran Recep Sevinç, torunu yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla derslere giriyor. Arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşan Recep Sevinç, hem öğrencilik hem de diğer öğrencilere ağabeylik yapıyor.

Recep Sevinç, "1975 yılında Atatürk Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi kazanarak kayıt yaptırdım. Birkaç kez gittim ancak eşimin rahatsızlığı nedeniyle okula gidemedim ve devamsızlıktan kaldım. Eşimden de ayrılamadım. Daha sonra kaydım silindi. Onun için İslami İlimler Fakültesi benim içimde yani bir kor gibi bir uhde olarak kaldı. Ancak yeni çıkan af nedeniyle kaydımı Adıyaman'da İslami İlimler Fakültesi'ne yaptım. İnşallah arkadaşlarımda beni bir örnek olarak alır ve kabul ederler" dedi.

Recep Sevinç'in sınıf arkadaşları da kısa sürede sınıfa uyum sağladığını ve kendisini çok sevdiklerini ifade etti.

Etiketler : adıyaman üniversitesi recep sevinç eğitim
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